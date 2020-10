La stagiun da gnagnas e dafraid ha cumenzà. Blers sgnuflan e tussan - en temps normals nagin problem, dentant en temps da corona sa dumond'ins spert sch'ins sto ir a far il test u sch'ins po tuttina ir a lavurar ni a scola.

Cura èsi da far il test da corona?

Co e cum

La malsegirtad en la stagiun da gnagnas e dafraids è gronda. Cura dastg'ins anc ir a lavurar ed a scola e cura èsi dad ir a far il test? Il magazin da consuments «Espresso» dad SRF è i suenter a questa dumonda ensemen cun Rudolf Hauri, il president da l'uniun da medias e medis chantunals en Svizra.

Stoss jau star a chasa cu jau hai piglià dafraid?

Rudolf Hauri: Ina gnagna n'è nagin motiv da far quitads. Sche mo il nas va ed ins ha in sentiment da stretgezza e na sa betg pli trair flad uschè bain, pon ins ir da quai anora ch'igl è be ina gnagna. Impurtant: Ins n'ha betg fevra.

Tge èsi sch'ins ha er mal il culiez u tuss?

Hauri: Lu ston ins mesirar fevra. Tar creschids discurr'ins davent da 38 grads da fevra, tar uffants davent da 38,5 grads. Ins na duess dentant betg mo sa fidar dal termometer. Uschè spert sco ins na sa senta betg bain, duess ins star a chasa, independent da corona. Sch'ins ha sper ils sintoms descrits er anc fevra, lura è quai in segn d'alarm ed i vala dad esser precaut. I savess esser il coronavirus ed ins duess guardar cun il medi tge far.