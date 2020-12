Co e cum

Er quest onn dastgan ils nons esser preschent a la festa da Nadal. Impurtant è da tegnair distanza e ch'ils uffants n'èn betg memia ditg en contact cun ils nons. Sch'ins vul festivar Nadal dadens vegn recumandà d'avrir mintga 20 minutas las fanestras. Mo ina pitschna fanestra na basta betg.

In'alternativa per festivar dadens, fiss ina festa en il guaud u simplamain dadora. La è il ristg per s'infectar il pli pitschen. Però er dadora duessan ins desister quest onn sin il chantar chanzuns da Nadal.

Tar il mangiar n'han ins betg da far patratgs. Gnanc buffets u plattas per sa servir sez èn in problem. Entant ch'ins lava adina bain ils mans n'è quai nagin problem. Impurtant è simplamain era ch'ins ha ina maisa gronda, nua ch'ins po tegnair en la distanza.