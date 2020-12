La dretga tgira per la pel sut la mascra è impurtanta

Co e cum

Per che la pel na sa lascha betg irritar da la stoffa da mascra è la gista tgira impurtanta. Lavar savens la fatscha e be duvrar cremas sin basa d'aua e betg sin basa dad ieli. Tut tenor ins sa er avair irritaziuns pervia dal material da la mascrina. En quel cas fai senn d'empruvar ora diversas mascrinas. Sch'ins sa decida per ina da stoffa èsi impurtant da lavar ella regularmain sin 60 grads.