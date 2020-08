Co e cum

I dat in'entira paletta da products che duai tegnair davent ils animalets mulestus che vulan mo noss sang. Gidar na gidan dentant betg tuts. SRF ha prendì sut la marella divers products. Il resultat, ils divers bratschlets ch'i dat pon ins emblidar. I dat per exempel da quels cun impuls electronics, quels na gidian nagut, quai han divers experts confermà. Lura datti bratschlets cun ultrasun che tgulan en ina frequenza fitg auta e duessan uschia tegnair davent ils mustgins. Il problem: Er ils mustgins n'audan betg il tgulim, uschia ch'er quels na gidan nagut. E lura datti er bratschlets cun ielis eterics: Er qua, quels gidan mo fitg local e durant fitg curt temp.

Tge gida lura?

Gidar gidan dentant ils classichers bain enconuschents:

Sprays cunter mustgins ch'èn vegnids testads da l'institut da tropas a Basilea cun la substanza DEET. Dentant adatg, la substanza è agressiva e po er chaschunar irritaziuns da la pel.

Vestgadira lunga. Dentant er qua attenziun, la vestgadira na dastga betg esser memia stretga, ils mustgins pon er furar tras.

Raits da mustgins ch'ins po montar vid las fanestras u ch'ins po pender sur il letg. Ina varianta a lunga vista che funcziuna er senza chemia.

Tge far tar ina morsa?

Sche tut quels tips n'han betg mussà effect ed il mustgin ha gia mors gidan differents meds da chasa:

Sfradentar la murdida, per exempel cun glatsch

Bagnar la murdida en aua d'aschieu

Fruschar si citrona u tschagula po er gidar

Metter si spida

E cler ch'i dat er diversas cremas che duain gidar. Quellas duain cuntegnair la substanza anti-istaminicum, quella gida encunter il piztgar e l'unfladira.

Sper quai gida er chalur, ins po per exempel stgaudar in tschadun en aua chauda e smatgar quel sin la murdida. Da fertant datti er apparats spezials ch'ins po cumprar per exempel en l'apoteca. Quels sa stgaudan sin la temperatura ideala ed ins po smatgar els sin la murdida. Entras la chalur vegn l'albumin (Eiweiss) che sa chatta en la spida dal mustgin dirs ed i piztga betg pli. En scadin cas duess ins betg sgrattar vid las morsas, quai pudess numnadamain schizunt dar infecziuns.