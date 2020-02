Reglas essenzialas per victualias ord conservas

Co e cum

Blers enconuschan il problem: Ins avra ina stgatla da conservas da raviolis u da crema da tschigulatta, ed ins dovra be la mesadad. Metter la stgatla averta en frestgera n'è betg la meglra varianta. L'ur da la stgatla po numnadamain fitg spert producir ruina che po crudar en l'intern.

Co duessan ins conservar il meglier ils rests, e co vesi ora tar las victualias ch’èn gia curridas giu da data? Pon ins anc mangiar quai? Respostas chattais en noss co e cum.

