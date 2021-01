Il mument è quasi tut serrà; museums, bogns, centers da sport e da fitness, teaters ed autras purschidas dal temp liber. Ma tge far sch'ins ha in abunament da l'onn u da la stagiun?

Bogns, teaters, centers da sport e da fitness, museums – quasi tut las purschidas dal temp liber èn actualmain serradas pervi da la pandemia. Ed ellas èn gia stadas serradas la primavaira passada. Perquai han bleras fatschentas midà lur cundiziuns generalas da fatschenta (per tudestg: Allgemeine Geschäftsbedingungen, AGBs). Perquai vali uss tenor l'experta da dretg tar SRF Gabriela Baumgartner da leger atras tant meglier quellas cundiziuns.

Novas clausulas

Tut tenor han las fatschentas numnadamain integrà novas clausulas. Quai è lubì dentant be sch'ellas èn cleras e sch'ellas na cuntrafan betg al dretg, di Gabriela Baumgartner. Uschia èsi pussibel che fatschentas porschan da nov schliaziuns online, per exempel tar curs. Er ch'i dat empè da daners mo enavos in bon saja pussibel.

Tut tenor èsi pussaivel da cumbatter per ils daners. Dentant manegia Gabriela Baumgartner ch'ins stoppia sa dumandar sch'ins veglia far quai cumbat – tut tenor fin avant dretgira – u sch'ins veglia esser generus ed esser cuntent cun quai ch'ins survegn. Quai vala gist cura ch'i va per summas pitschnas e cura ch'ins vul forsa er sustegnair la fatschenta, er sch'ins na survegn betg la prestaziun pajada. Per evitar nauschas surpraisas vala dentant, uss pli che mai, da leger bain las cundiziuns generalas da fatschenta.