Il fluor che sa chatta en las tschairas da skis è in tissi. Quel resta sin la loipa ed entra da primavaira en la terra u ils lais. Tras quai vegnan tissientads animals ed auters organissems.

Co e cum

Las tschairas cun fluor vegnan duvradas savens sche las premissas da las loipas n'èn betg bunas. Per exempel sche la naiv è fitg bletscha. Per passlunghists da hobi n'èn questas tschairas betg necessarias. Per amaturs bastan las normalas tschairas ch'i dat en trais colurs: blau, cotschen e mellen.

Per far passlung sco hobi basta da tschairar ils skis mo mintga tschintgavla giada. Uschè pon ins spargnar raps ed er schanegiar l'ambient.