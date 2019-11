Atgnamain crescha la populaziun en Grischun mintg'onn per in pèr tschient persunas. Tar la gruppa tranter 20 e 35 onns va la cifra dentant enavos. En quella categoria chattan ins er ils blers students, che van a studegiar giu la Bassa – e che restan er là. D'attrair enavos els, quai è ina gronda sfida per l'entir chantun, manegia il manader dal Department chantunal d'educaziun Jon Domenic Parolini.

I vul in grond sforz per vulair turnar e lura èsi er ina dumonda dal pudair. Quai è ina gronda sfida.

Per attrair ils giuvens enavos dovri tenor el bunas plazzas da lavur en tut las regiuns dal Grischun. Perquai possia il Chantun surtut porscher bunas cundiziuns da rom, saja quai tar la scolaziun decentrala sco er porscher bunas cundiziuns per fatschentas. Là dovri dentant er grond engaschi da persunas privatas.

In chantun spezialisà

In'autra pussaivladad per tegnair en il chantun ils students saja l'atgna scolaziun. Cuira porscha per exempel la scol'auta da pedagogia, ina scola auta da teologia e surtut la Scol'auta grischuna FHGR. En quella vegnan surtut purschida studis tecnics, sco informatica e robotica.

Cun quella purschida s'adattescha la scol'auta a las pretensiuns da l'economia Grischuna. En la Val dal Rain chattan ins numnadamain intginas fatschentas spezialisadas sin l'export da products tecnics, ch'èn dependent da persunas bain scoladas. Vinavant è il turissem in tema impurtant en Grischun. Er per quella sparta chattan ins differentas scolaziuns ch'il chantun vul mantegnair e rinforzar. Cun quai daventa il chantun Grischun in pau in «chantun spezialisà».

Star en Grischun, lavurar giu la Bassa

Per quels che studegian per exempel istorgia d'art u scienza da musica na possia il chantun betg porscher numerusas plazzas da lavur. Jon Domenic Parolini spera dentant, che quels possian almain abitar en Grischun e simplamain be lavurar giu la Bassa.

Perquai dovri dentant er autra infrastructura, sco bunas colliaziuns da traffic public e da la digitalisaziun.

Vinavant possian ins cun bunas colliaziuns d'internet er porscher dapli plazzas da lavur en las regiuns. Quai saja tar las bleras professiuns che n'èn betg dependents per exempel d'ina autostrada per transportar bain, ina opziun pussaivla.

