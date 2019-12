Igl è Stefan Wiestner che gida il mument passa 50 giuvenils. Mintgin dovria in coaching individual, di il coach. Pertge mintgin haja da sbatter cun differents problems – a la lavur, en scola, en famiglia, cun drogas u crisas psichicas. Recepts tge che mainia al success na dettia quai nagins.

Il coach raquinta cun entusiassem da sia lavur ed è era impressiunà dals giuvenils. Per exempel da la giuvna Spagnola che na saveva strusch tudestg ed ha il davos perfin gudagnà als Swiss Skills, il campiunadi svizzer da las clamadas.

Dus giuvenils raquintan dal coaching

Dennis Horn e Lara Schorta han fatg bunas experientschas cun «Die Chance». Omadus avevan rut giu l’emprim emprendissadi e na savevan betg co vinavant. Lura èn els s’annunziads tar la fundaziun e Stefan Wiestner ha fatg in coaching: L’emprim cun fuffragnadis u practicums per insumma savair sa decider per ina clamada e suenter cun tschertgar ina plazza d’emprendissadi.

Nus avain cumenzà da nulla ensi. Dal curriculum fin suttascriver il contract era il coach adina da la partida.

Ma era durant l’emprendissadi sez han ils dus giuvens duvrà cussegls u agid. Sch’i deva problems cun il schef, accumpagnava Stefan Wiestner ils giuvens ad in discurs. Fitg impurtant saja stà, ch’els pudevan contactar il coach era durant crisas persunalas.

Tuttina tge uras u tge di, jau pudev adina scriver u telefonar. Il coach era adina qua.

Finanzià per gronda part cun sponsurs privats

Passa 1'400 giuvens e giuvnas ha «Die Chance» accumpagnà uschia ch’els han pudì terminar cun success l’emprendissadi. Quatter coachs lavuran per la fundaziun ch’è finanziada cun donaziuns da sponsurs privats, dad interpresas u per part era da vischnancas.

En il Grischun èsi fin uss duas vischnancas che sustegnan «Die Chance». La fundaziun è activa en la Svizra orientala ed ils chantuns Turgovia, Glaruna ed il Grischun.

RTR actualitad 11:15