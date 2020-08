La via dal pass da l'Alpsu è stada serrada durant quatter pliras uras. La raschun saja ina colisiun tranter in velocipedist ed in töffist. Il velocipedist, in um da 38 onns, saja anc mort al lieu. Il töffist, in um da 34 onns, saja en l'ospital. Quai scriva la Polizia chantunala en ina communicaziun a las medias.

Il velocipedist aveva sa participà a la cursa Tortour Ultra. Entaifer dus dis ston ils ciclists da cursa far 1’000 kilometers che mainan sur plirs pass en Svizra – e quai senza stop. Quela tura hajan ins entant rut giu.

Daco che l'accident è capità n'è anc betg cler. La Polizia chantunala e la Procura publica investigheschan.

Cunter direcziun Burvagn

Era la via tranter Cunter en direcziun Burvagn era bloccada per curt temp. Quai pervia d'ina planta en via. La via è ussa puspè libra.

Legenda: Planta blochescha via tranter Cunter en direcziun Burvagn. RTR, Federico Belotti

A13 serrada durant 3 uras

Venderdi suentermezdi è l’autovia A13 tranter Andeer e Sur stada serrada durant trais uras. La raschun è ch’in auto ed in auto cun rulotta han strivlà in l'auter entamez la via en il tunnel Bärenburg, scriva la Polizia chantunala dal Grischun. Trais persunas èn vegnidas blessadas lev.

Legenda: Accident suenter strivlada en il tunnel Bärenburg. mad

In automobilist da 43 onns era en via da Sufers en direcziun Andeer. Sin l'auter vial charrava in automobilist cun in auto cun rulotta en direcziun sid. Entamez la via en il tunnel Bärenburg èsi vegnì tar ina strivlada. La strivlada ha chaschunà tar omadus vehichels gronds donns. Ed er in terz auto è vegnì donnegià da tocca ch’è sgulada enturn. Durant las lavurs da rumida è il traffic vegnì svià sin la via chantunala.