Abolir la chatscha speziala fiss tenor il comité cunter l'iniziativa in experiment sin donn e cust dal guaud, da la selvaschina e l'agricultura. Oz ha il comité preschentà ses arguments cunter ina midada dal sistem. Il suveran decida ils 19 da matg davart l'iniziativa cunter la chatscha speziala.

Tenor il comité cunter l'iniziativa per abolir la chatscha speziala fissan ils guauds da protecziun en il Grischun periclitads tar ina midada da sistem da la chatscha. I dess tenor els anc dapli tschiervs che donnegiassan plantas giuvnas.

Nus mettessan en funcziun in sistem che nus n’avain betg idea co quel duess funcziunar e quant ch'el custass.

Senza la chatscha speziala vegnissi tenor il comité cunter l'iniziativa tar ina surpopulaziun. Quai mainia tar stress tar la tschertga da vivonda, tar dapli animals morts durant l'enviern e malsognas che sa derasan spert.

Grond budget per il cumbat da votaziun

Ils adversaris da l'iniziativa vegnan ad investir radund 150'000 francs en il cumbat da votaziun. Quai è ina gronda summa en cumparegliaziun cun ils iniziants, che han in budget da 40'000 francs. Sco ils iniziants vegnan era ils adversaris a far in cumbat classic cun flyers, placats e tatgaders.

RR novitads 12:00