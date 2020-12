Ils daners cumondan las festas, uschia in proverbi. Er - ed oravant tut - en temp da corona. Suenter tractativas davos portas serradas sa mussa tgi che ha la pli gronda lobby e tgi betg. La fatschenta la pli impurtanta da l’onn para dad esser garantida – almain en ils gronds chantuns turistics d’enviern. La regenza grischuna vegn a sa pertgirar da metter pals en las rodas als territoris da skis, quai or da agen interess. Auter vesi ora per la scena culturala, per bars ed ustarias ubain indrizs da divertiment – purschidas che fissan gist durant ils dis da festa essenzial.

Tge è negoziabel? Quai è la dumonda centrala.

Pertge serrar museums, kinos, casino e laschar avert stizuns? Pertge serrar ils restaurants e laschar avert ils territoris da skis? Pertge pon chantuns cun bassas cifras da corona schluccar las reglas bain savend che la mobilitad crescha durant ils proxims dis? Tge cifras valan propi? Datti e sche gea pertge datti excepziuns sche la cifra da reproducziun è sut 1? Cura vegn ina situaziun epidemiologica valitada sco buna? Tgi decida? Cura? Cura èsi memia tard? Tgi paja tut ils deficits? Tge vala dapli – la sandad ubain l’economia? La cultura ubain il sport? Observar vinavant ubain decider ussa? Pertge valan las mesiras a partir dals 22 da december e betg davent dad immediat? Prender mesiras proactiv u reactiv? Dar giu la responsabladad ubain surpigliar ella? Appels u directivas? Avair fidanza ubain cumandar?

Dumondas senza fin. Ina chaussa va dentant magari en emblidanza. Fact è: Corona n’è betg ina chaussa da tractativas.

Flavio Bundi schefredactur RTR Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Flavio Bundi è dapi il 2017 schefredactur da Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR). Contact , il link avra en ina nova fanestra

