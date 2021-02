La dretgira regiunala dal Plaun sentenziescha in um da 24 onns a 3 onns praschun: 1 onn nuncundiziunà, il rest dal temp na sto el betg seser giu sch’el na delinquescha betg pli ils proxims 4 onns.

Plinavant survegn el in chasti cundiziunà en daner da 130 schurnadas à 100 francs per avair lavà daners e per il possess d’in apparat d’electroschoc.

Daventà dealer cun 20 onns

Enturn ses 20avel anniversari ha in cumpogn surdà ad el il commerzi cun mariuana. L’emprim ha il giuven vendì mariuana, pli tard era cocain ed il davos era heroin en differents lieus a Domat.

Entaifer 8 mais – fin ch'ins ha traplà el – haja el cuntanschì ina svieuta da 490’250 francs, constatescha la procuratura en ses act d’accusa. Il giuven haja cumprà 48 kilos mariuana, 1'250 grams cocain e 375 grams heroin. La gronda part da quai ha el vendì.

Atgna pitschna plantascha

En sia abitaziun ha el gì 288 plantinas da mariuana. Quellas èn creschidas sut duas glischs ed il giuven ha racoltà radund 6 kilos per la vendita.

La procuratura publica ha pretendì 4 onns praschun a moda nuncundiziunada per ils delicts da drogas. Plinavant in chasti en daner per avair violà la lescha d’armas e per lavar daners.

209’900 francs gudogn en la bargia

Il giuven aveva deponì ses gudogn da 209’900 francs sin ina curuna en la bargia da ses geniturs, nua ch’ins ha chattà ils daners en rama da la persecuziun. La procuratura ha qualifitgà quest fatg sco delict da lavar daners.

Il defensur n’ha betg laschà valair quai. Il giuven haja be deponì ils daners en la bargia e betg empruvà da zuppar els a moda ruffinada. E l’apparat dad electroschoc haja il giuven cumprà cun 18 onns en l’internet. El gnanca saja stà pertschert che quai saja scumandà.

Pertutgant la martganzia cun drogas ha il defensur fatg attent ch’il giuven haja surtut martgadà cun mariuana, pia cun drogas lomas. El ha pledà per in chasti da 3 onns praschun: 1 onn nuncundiziunà e dus onns sin emprova.

Sentenzia salomonica

La dretgira è suandada il defensur pertutgant il chasti da praschun. Il giuven sto pia ir per 1 onn en praschun. I sa tracta d’ina execuziun averta uschia ch’el po ir a lavurar durant il di. Per ils dus onns restants vala in temp d’emprova da quatter onns.

Pertutgant il lavar daners ed il possess dad in electroschoc è la dretgira suandada la procuratura publica. La dretgira è qua sa decidida per in chasti en daner cundiziunà a quatter onns.

Quai è Vossa ultima schanza uschiglio stuais vus seser giu l’entir chasti

I saja ina sentenzia ordvart miaivla, ha ditg il president da la dretgira dal Plaun. La dretgira haja resguardà ch’il giuven haja midà cumplettamain sia vita ils ultims trais onns. El vivia uss en relaziuns stabilas e saja zunt apprezià en sia plazza da lavur. Ils quatter onns temp d’emprova sajan da chapir sco lecziun.