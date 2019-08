Legenda: Fernando Guntern daventa nov manader da l'uffizi da persunal. MAD, Chanzlia chantunala

La regenza grischuna ha elegì Fernando Guntern sco nov manader da l'uffizi chantunal da persunal. El vegn a surpigliar questa funcziun a partir da l’entschatta da l’auter onn. Guntern ha 51 onns ed abitescha a Domat. Dapi 19 onns lavura el tar la controlla chantunala da finanzas. El succeda a Riccardo Thöni ch’ha bandunà l’administraziun chantunala.

Avant che vegnir avant 19 onns tar il chantun ha Guntern lavurà en diversas branschas en il sectur dal svilup da software. Tar il chantun ha el cumenzà sco revisur ed è dapi il 2007 manader da la partiziun. Il mument è Guntern il manader substitut da la controlla chantunala da finanzas.

Uffizi che tanghescha l'entira administraziun chantunala

L'uffizi da persunal chantunal è il post spezialisà per fatgs dal persunal. Sco uffizi traversal tgira quest uffizi tut ils 39 posts da servetsch e departaments da l'administraziun chantunala. Ad onn vegnan fatgs passa 900 contracts da lavur e passa 55'000 quints da paja vegnan serrads giu. L'uffizi è responsabel per recrutar e scolar il persunal sco era per il management da paja e da temp.

