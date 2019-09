La massa da concurs è actualmain tar radund 3,8 milliuns francs. Las pretensiuns dals crediturs da l'emprima classa giaschan tar 3 milliuns. Las pretensiuns da quels pon uschia vegnir pajadas per radund 75% fin 100%. Tranter ils crediturs da l'emprima classa èn tranter auter era pajas anc betg pajadas e contribuziuns a la cassa da pensiun.

Ils crediturs da la segunda classa – tranter auter l'AVS, l'AI e las cassas da malsauns – pon quintar cun nulla fin a 100% da lur pretensiuns, quai dependia da las ulteriuras lavurs da liquidaziun. Quels da la terza classa che pretendan ina summa totala da 28,5 milliuns, pon quintar da survegnir en il meglier cas la mesadad da lur pretensiuns. Tut tenor co i va enavant cun la liquidaziun na datti per quels crediturs insumma nagut.

Vendita dal lavuratori a Tusaun

La firma Girschweiler Partner ch’administrescha il concurs ha vinavant annunzià ch'il funs dal lavuratori a Tusaun, cun radund 30'000m2, duai vegnir vendì. Plinavant vul l'administratur da concurs collavurar cun l'uffizi da concurs da la Regiun Malögia. Quel è responsabel per las ulteriuras societads da bajegiar da la firma da construcziun Longhin ch'è er ida concurs. Ensemen vulan els utilisar las abitaziuns da proprietad da Longhin.

Plant cunter Sulagl Immobiglias SA

L'administraziun da concurs examinescha plinavant sch'i dat anc la pussaivladad per contestaziun cunter la Sulagl Immobiglias SA da San Murezzan. Il zercladur 2015 aveva la Andrea Pitsch SA numnadamain surdà a lezza gratuitamain funs. Tenor il dretg èsi pussaivel da contestar decisiuns che la Pitsch SA ha fatg per donnegiar ses crediturs u sch'el ha piglià en cumpra da donnegiar quels. Quai per decisiuns fin 5 onns avant l'annunzia dal concurs.

Funs il mument bloccads

Enfin uss ha l'administratur da concurs pudì cuntanscher ch'ils funs pertutgads vegnian serrads en il register funsil. Cun quai èn ils funs da la Sulagl Immobiglias SA il mument bloccads ed in plant è en lavur.

L'administratur stima da pudair pretender 5 milliuns francs qua. Quai è la pli gronda summa potenziala da l'entira massa da concurs che l'administratur spera da survegnir. Quella ha lura er in effect correspundent sin la stimaziun da la dividenda.

Ord l'archiv:

L’interpresa da construcziun Andrea Pitsch aveva fatg concurs l’avrigl da l’onn passà. 200 persunas avevan pers lur plazzas da lavur. Radund in mais suenter aveva l'administratur da concurs lura infurmà:

