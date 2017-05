Confederaziun duai gidar da salvar «La Quotidiana»

Cusseglier naziunal da la Partida cristiandemocratica svizra Martin Candinas ha inoltrà in'interpellaziun che dumonda la Confederaziun per agid a curta vista per la gasetta rumantscha dal di.

Il mars aveva la Somedia decidì da betg pli pajar ils custs d'onurari e da persunal da «La Quotidiana». Concret sa tracti da 300'000 francs ad on per che la gasetta possia exister vinavant. La Somedia ha perquai dumandà l'Agentura da novitads rumantscha (ANR) per agid.

Martin Candinas, cusseglier naziunal da la PCD, argumentescha en sia interpellaziun che l'ANR na possia betg purtar quests custs supplementars senz'in augment da las contribuziuns da la Confederaziun e dal chantun. La Somedia fiss vinavant chasa editura, faschess il marketing, la producziun e fiss vinavant responsabla per stampa e vendita da «La Quotidiana». Uschia pudess la gasetta ch'ha il mument radund 4'000 abunents vegnir spendrada per ils proxims onns.

« Sulet dumandar la Confederaziun per sustegn na fiss era betg correct. Quai dovra ina soluziun tranter la Confederaziun, chantun, Lia Rumantscha e Somedia per mantegnair «La Quotidiana» per ils proxims onns. » Martin Candinas

Cusseglier naziunal PCD

Somedia po be anc purtar ils custs da «La Quotidiana» enfin la fin da l'onn. Uschia saja, tenor Candinas il privel fitg grond che la gasetta vegniss abolida.

En l'interpellaziun supplitgescha Candinas il Cussegl federal da respunder suandantas trais dumondas:

Parta il Cussegl federal l'opiniun che la pressa rumantscha è impurtanta per pudair mantegnair il Rumantsch?

È il Cussegl federal pront da sa gidar da chattar ina schliaziun per che l'access a novitads rumantschas vegnia garantì er en futur?

Tge pussaivladads finanzialas vesa il Cussegl federal – ensemen cun il chantun Grischun – per garantir a curta vista ils meds finanzials.

