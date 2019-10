Entaifer la scolaziun sin il sectur da la tgira dettia quai adina puspè conflicts quai che pertutga las plazzas da praticum. Perquai ha la deputada da la PLD Anna-Marghreth Loretz-Holzinger inoltrà cun sustegn da deputadas e deputads, ina moziun che pretenda che tut ils pertutgads giajan ina giada sur ils cudeschs – ubain ditg simpel, ch'els elavurian ina strategia cumplessiva.

Uss èsi numnadamain uschia, che studentas e students sin il sectur da la tgira pon far duas differentas vias da scolaziun. U ch'els han ina plazza fixa tar ina instituziun da tgira e fan lura minimum in praticum da la scolaziun tar il patrun, sumegliant sco tar in emprendissadi. La secunda e pli frequentada via è quella, che studentas e students fan la scolaziun senza plazza fixa. Lura organisescha la BGS, pia la scola sezza ils praticums.

Tge che la strategia duai meglierar

Cun ina strategia cumplessiva duai tranter auter vegnir procurà persuenter, ch'er plazzas en chasas da tgira ubain tar la spitex vegnan pli attractivas. Ella duai er rinforzar las regiuns sco lieu attractiv da lavur ed ella duai dar cunterpais a la mancanza da persunal dal fatg che sa mussia adina pli e pli fitg.

