Betg pudair far ir la bratscha, betg pudair star sin ils pes, betg savair discurrer, problems cun la memoria, esser fitg stanchel – enfin la mort. Ina infecziun cun FSME po esser fatala.

Pertge i na dat naginas pussaivladads da tractar la malsogna, declera il neurolog da la clinica da Valens, Serafin Beer:

Uschia che nus sa concentrain sin ils sintoms e deficits che las persunas han. Ellas ed els vegnan tar nus, bleras giadas en in grev stan e cun grevs deficits – e lura bajegiain nus si els plaun plaunet. Quai cun in trenament corporal e spiertal.

La reabilitaziun è fitg individuala

Intgins han d'emprender da puspè savair ir a pe, quai cun exercizis da fitness. Auters ston emprender da discurrer cun agid d'ina logopeda, ed anc auters ston trenar la concentraziun e memoria cun exercizis ch'èn per exempel sumegliants sco il gieu da memory.

Vitiers è la finamira da metter ils exercizis en il context dal mintgadi da la persuna pertutgada. Uschia dovria in banchier autras abilitads en ses mintgadi ch'in pur, di il neurolog. Quant ditg che la reabilitaziun giaja, saja era puspè different da persuna tar persuna:

Nus avain pazientas e pazients che vegnan duas emnas, trais emnas. Ma nus avain era gì l’onn passà da quels ch’èn stads trais mais tar nus.

Ils blers sa revegnian suenter in pèr mais bain da la malsogna. Tuttina dettia singulas e singuls che hajan da sbatter plirs onns cun impediments da la concentraziun, memoria e mobilitad, di Serafin Beer.

Enfin tar la mort

En il mender cas, e questa cifra saja per cletg en la regiun da promils, morian persunas vid la malsogna FSME, di il neurolog. Radund la mesadad da la glieud che survegn FSME, n'ha gnanc sentì ch'els èn vegnids mors d'in raischen. E sch'il raischen ha ina giada mors e la persuna n'è betg virolada, alura na possian las medias ed ils medis far nagut auter che gidar cun differents exercizis da plaun plaunet puspè chattar la via enavos en il mintgadi.

Laschar virolar

Perquai recumonda Serafin Beer fermamain da laschar vaccinar encunter FSME. La probabilitad da survegnir FSME saja bler pli gronda ch’il ristg da survegnir effects secundars negativs da la virola, di il neurolog.