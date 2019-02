Sche la construcziun en il Grischun è dischordinada u betg para d'esser ina dumonda da la perspectiva. In giurist ed in architect vegnan a differentas conclusiuns.

«Davent dals onns 70 saja vegnì surbajegià fitg bler terren en il Grischun, gist en il lieus turistics, conceda Frank Schuler, giurist e president da l' uniun grischuna per il svilup territorial. Quai era pli baud in problem. Oz n'existia quel betg pli: Be paucas vischnancas dastgian insumma anc enzonar, pia stgaffir novas zonas da bajegiar. Las bleras dentant stoppian dezonar.

Chasas urbanas a Maiavilla

L'architect e professer Andrea Deplazes vesa quai in zic auter. Per el è cler: Era en il Grischun avain nus in problem cun la construcziun dischordinada. «Cura ch'jau vom envers Maiavilla sun jau surstà co novas chasas èn vegnidas construidas aifer curt temp. Tenor la scala, la grondezza e lur expressiun èsi chasas ch'ins spetgass plitost da chattar en ina citad.»

Nagin connex tranter bajetgs

Dischordinada saja la construcziun en quai senn, ch'i vegnia construì bajetgs singuls senza in connex. «Igl è ni pesch ni utschè, igl è nagin vitg ma er nagina citad. Era n'èsi betg chasas sparpagliadas da l'agricultura.» Precis quai saja probabel er ch'i dettia a la glieud in sentiment inquietant. Ins haja il sentiment ch'i vegnia bajegià «sco faruct e zuar x insanua».

L' intent stoppia esser da bajegia pli spess, uschia l'architect. Cun concentrar il construir envers anen dettia anc avunda potenzial, er senza engrondir las zonas da bajegiar, è el persvas.

Vischnancas dezoneschan – er senza iniziativa

Per il giurist èn quai chaussas ch'èn gia vegnidas prendidas per maun. L'iniziativa encunter abitaziuns secundaras saja in chavazzin. Lura era la revisiun da la lescha davart la planisaziun dal territori. Entras la revisiun tschentia la lescha cunfins fitg stricts per enzonar ed era quai che pertutga la grondezza da las zonas da bajegiar.

Vender giu la Bassa empè da dezonar

«Il chantun ha revedì parzialmain la lescha da la planisaziun dal territori. Era il plan directiv è vegnì adattà. Uss èn las vischnancas vidlonder da realisar la lescha midada e cun quai vi da dezonar», explitgescha Frank Schuler. Sche l'iniziativa cunter la construcziun dischordinada vegnia acceptada interrumpia quai il process. Tut quellas vischnancas che sajan vi da dezonar interrumpia quai, perquai ch'ellas han la speranza ch'i sappian vender quai terren da bajegiar ad ina vischnanca en la Bassa che paja per quai.

Dumonda da la perspectiva

Che quai «barat da zonas» u «gieu da bursa» saja il punct flaivel da l'iniziativa conceda er l' architect Andrea Deplazes. Ad el na giaja betg per detagls singuls da l'iniziativa, betg per la realisaziun. Impurtant saja anzi l' intent che stettia davostiers.

RR actualitad 12:00