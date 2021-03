In onn suenter il lockdown è RTR sa deditgà a questa dumonda en in «Controvers spezial». Expertas ed experts han discutà en duas pitschnas rundas davart las sfidas da la tgira.

Relevant per il sistem – co vai cun il persunal da tgira?

In onn corona vul era dir in onn da tgira al limit. Co è quest onn spezial stà per las chasas da tgira ni per ils ospitals? Tge èn las sfidas? Tge èn las spetgas envers la politica? E tge schliaziuns ha la politica?

En in'emprima runda èn ils ospitals pitschens e las chasas da tgira ed attempads en il center. Ils giasts èn stads:

Claudia Tomaschett, manadra da la chasa da tgira e d'attempads Glion

Urs Cadruvi, directur da l’ospital Schiers da la fundaziun Flury

Il persunal da tgira haja prestà immensa lavur, accentueschan omadus. Il coronavirus saja stà per tuts ina nova sfida ed uss in onn pli tard, avess'ins forsa fatg ina u l'autra chaussa auter, sco per exempel cun material da protecziun ubain scumandar tractaments betg urgents.

Tema da la segunda runda da discussiun: La politica e quai culs giasts:

Renate Rutishauser, presidenta da l’Associaziun da tgirunzas e tgirunzs Grischun e deputada dal Cussegl grond (PS)

Martin Schmid, cusseglier dals chantuns (PLD) e president dal cussegl d’administraziun da l’ospital chantunal dal Grischun

Tar la dumonda co la politica ha fin uss dumagnà la pandemia, n'èn ils dus politichers gnanc uschè malperina. Tut auter dentant sch'i va per l'avegnir, concret per l'iniziativa da tgira: Entant che Renate Rutishauser sustegn quella e crai era d'avair il sustegn da la populaziun - è Martin Schmid cunter.

Il persunal da tgira ha cleras spetgas envers ils responsabels e la politica:

Era l'emissiun «Cuntrasts» sa deditgescha a la tgira e mussà il mintgadi da las tgirunzas: Anita Pedretti tar la Spitex en Engiadin’Ota, Fabiana Sac sin la staziun da pandemia da l’ospital chantunal a Cuira e Petra Battaglia en la Chasa d’attempads a Savognin: