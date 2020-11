La direcziun da l'Ospital chantunal Grischun è mintga di en discurs co rivar tras la stagiun d'enviern senza surchargiar il persunal. Il turissem è quai che fa ils pli gronds quitads als responsabels. Normalmain dettia en la stagiun d'enviern 300 pazients dapli che durant la stad. Plinavant dovrian ils pazients d'enviern savens ina tgira pli intensiva.

Material e medicamaints dettia avunda. Il persunal per la tgira intensiva saja quai che manca. Per la proxima stagiun è planisà da reparter ils pazients sin ils ospitals regiunals sche la staziun da tgira intensiva è occupada per 80%. Sche la staziun e occupada per 90% vulan ils responsabels reparter ils pazients sin auters ospitals en l'entira Svizra.