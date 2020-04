Per il mument han ils biros da viadi anc adina blera lavur – lavur da stornar las vacanzas ch'eran prevesidas las proximas emnas. Persunas che han cudeschà viadis pauschals èn da la vart segira, els pon retrair ils daners tenor dretg da viadis pauschals. Han ins dentant cudeschà be in sgol ubain be in hotel valan las cundiziuns da stornar da l'airline ubain da l'hotel ed i po esser, ch'ils clients ston sa cuntentar cun in bon enstagl da daners.

Quant ditg anc restar a chasa?

Quai che pertutga la data, cura ch'ins po puspè far vacanzas en l'exteriur pon ins per il mument leger pliras opiniuns. Ils optimists dian, che quai possia gia esser la stad, ils pessimists èn persvadids che quai cuzza anc enfin il proxim onn. Walter Kunz, mainafatschenta da l'Uniun per viadis Svizra crai, che quai saja insatge tranteren, pia l'atun. I saja dentant in zic sco da leger en ina culla da cristal e dependia da plirs facturs, cur ch'ins possia lura propi puspè far vacanzas.