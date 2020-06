En relaziun cun ils abitants hai dà las pli bleras infecziuns en las regiuns Bernina, Malögia e Moesa. En la regiun Bernina èn 1,4% dals abitants vegnids testads positiv sin il coronavirus. Las pli paucas infecziuns hai dà en la regiun d’Alvra, la regiun dal Plaun e Viamala.

En tut hai dà en il chantun fin uss 828 infecziuns verifitgadas. En relaziun cun la populaziun totala dal chantun èn quai circa 0,4%. Fin uss èn 49 persunas mortas en consequenza dal coronavirus.

Las cifras adina pli actualas da las singulas regiuns vegnan publitgadas dal chantun. Uschia vesan ins per exempel en tge regiun ch'igl ha dà novs cas.

Pussaivladads da meglierar strategia

Las cifras mussian, che la strategia da la regenza haja gì success. Quai manegia il schef dal Departament chantunal da sanadad Peter Peyer. Cun annullar per exempel grondas occurrenzas hajan ins pudì evitar, ch'il sistem da sanadad saja vegnì surdumandà.

Il chantun analisescha per il mument tut las datas per pudair trair conclusiuns per in'autra giada. Ina pussaivladad d'optimar la strategia: Empè da realisar mesiras per tut il chantun, pudessan ins reagir pli differenzià.