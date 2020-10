Scumond per chors – limitaziuns per musicas

Ina musica dastga exercitar cun 15 persunas e concertar cun in auditori da maximalmain 50 persunas cun resguardar las reglas da corona.

Nus essan levgiads ch'i n'ha betg dà in scumond total per las musicas, sco la primavaira.

Per chors vala in scumond absolut da far exercizis e preschentaziuns. Quai vala per tut ils chors d'amaturs. A la presidenta da l'uniun tetgala da chant dal Grischun, Lucrezia Bärtsch, fa quest scumond quitads.

Che nus essan vegnids paralisads e na dastgain betg cuntinuar cun nossas activitads, quai fa quitads a nus.

Gist en vista al temp d'advent e da Nadal, cura che blers concerts tradiziunals vegnan a stuair vegnir annullads, dischplascha la situaziun a Lurcrezia Bärtsch.

Jau ves surtut che quai vegn a mancar a bleras persunas durant il temp d’atun e Nadal.

