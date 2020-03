Il Grischun ha il venderdi suentermezdi uffizialmain 43 cas confermads dal coronavirus. Nua ch'ils cas èn vegnids registrads n'è betg enconuschent.

Grischun sa prepara per in'unda d'infecziuns

Il chantun sa prepara per in'unda d'infecziuns. Tenor communicaziun stoppian ins quintar las proximas emnas cun stretgas en il sectur da sanadad – cunzunt tar ils plazs per pazients che dovran sustegn da respirar. Per la populaziun vegnia a dar influenzas sin il mintga di.

Entras la derasaziun dal virus ha la Svizra decis da mo pli testar persunas che tutgan tar la gruppa da risico e mussan grevs sintoms. Il dumber concret da persunas infectadas na po betg pli vegnir registrà - igl è da quintar cun in dumber d'infecziuns pli aut.

Focus dal chantun

Il focus dal chantun è da franar la derasaziun. La populaziun vegn appellada da sa tegnair vid las mesiras da l'Uffizi federal da sanadad publica. Il sectur da sanadad vegn preparà per in augment dals pazients e las pazientas. Quai pertutga cunzunt il persunal, l'infrastructura ed il material.

Il chantun accelerescha sias mesiras per sensibilisar la populaziun. Interpresas duain semtgar mesiras per lavurar durant ina epidemia. Chaussas senza prioritad duain vegnir messas sin glatsch – projects duain vegnir spustads.

RTR novitads 11:00