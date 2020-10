Cunquai ch’i dat adina dapli cas da corona, vegn il stab directiv puspè activà en il Grischun. Quel duai – sco gia la primavaira – sustegnair l’Uffizi da sanadad per dumagnar la crisa da corona. Quai ha il minister da sanadad, Peter Peyer, annunzià oz en la sessiun dal Cussegl grond.

Fin 35% da las persunas en quarantina èn positivas

Il team da contact-tracing è vegnì rinforzà cun persunal da la protecziun civila e da l'administraziun chantunala. Actualmain dumbra il team 16 persunas. Il contact-tracing saja fitg impurtant, perquai che 20 fin 35% da las persunas che stoppian ir en quarantina, vegnian silsuenter era propi testadas positiv, uschia Peyer vinavant.

Gronda speranza metta il minister da sanadad sin uschenumnads tests sperts – surtut per persunas cun mo levs sintoms. Quels ston dentant l'emprim anc vegnir lubids da la Confederaziun – il chantun n’haja là nagina influenza. Anc quest’emna veglia il chantun dentant discutar cun ospitals, apotecas, spitex etc, co s’organisar en il Grischun per cas che tals tests vegnissan lubids l’emna proxima.

Adina dapli cas en Grischun

Il Grischun ha dumbrà ier saira 107 novs cas aifer las ultimas 24 uras. Il mument èn 8 persunas ospitalisadas – ina da quellas è sin la staziun intensiva. La rata da positivitad munta en Svizra a circa 20% – en il Grischun vegn quella stimada sin circa 15%.

En tut sajan circa 1'500 persunas pertutgadas sin ina moda u l'autra da la pandemia. Perquai ha Peter Peyer era accentuà: Uschè svelt na vegnin nus betg ord questa crisa.