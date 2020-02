Suenter ch'il Cussegl federal ha relaschà in'ordinaziun davart mesiras per cumbatter il coronavirus, ha il chantun Grischun adattà uss sias mesiras ch'eran gia en vigur. Uschia vala per l'entir Grischun in scumond d'occurrenzas publicas sco era privatas cun caracter surregiunal u ni era cun participaziun internaziunala.

Fin ils 15 da mars 2020 valan en il Grischun las suandantas mesiras:

Occurrenzas publicas e privatas cun passa 1'000 persunas èn scumandadas sin l'entir territori dal Grischun.

Occurrenzas publicas e privatas cun main che 1'000 persunas cun caracter surregiunal u/e participaziun internaziunala èn scumandadas sin l'entir territori dal Grischun.

Tar occurrenzas publicas e privatas cun main che 1'000 persunas senza caracter surregiunal u/e participaziun internaziunala: Ils organisaturs han l'obligaziun da contactar las autoritads chantunalas, per sclerir ils eventuals ristgs cun manar tras l'occurrenza.

Organisaturs che han dumondas

Il chantun ha in formular da contact per organisaturs, sche quels han dumondas en connex cun lur eveniments.

Formular dal chantun Formular per annunziar occurrenzas , il link avra en ina nova fanestra

RTR novitads 15:00