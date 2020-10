Era en la Svizra Orientala èn las cifras da corona puspè creschidas las davosas emnas. Quai fa quitads als directurs da sanadad dals chantuns Grischun, Glaruna, Son Gagl, ils dus Appenzells, Turgovia e Schaffusa, inclusiv il Principadi da Liechtenstein.

Las propostas

Per far frunt a la pandemia èn ils directurs da sanadad uss sa cunvegnids a differentas mesiras. Tranter auter proponan els in obligatori da purtar mascrinas tar occurrenzas publicas e privatas cun passa 30 persunas. In obligatori general duain ils chantuns mintgamai decider a moda autonoma. Ed en bars ed ustarias duai il consum mo pli esser lubì sch’ins ha in plaz da seser – clubs e locals da festa na duain dentant anc betg vegnir serrads.

Experts èn per mesiras rigurusas

Experts en Svizra pretendan pli rigurusas mesiras da corona, tranter auter in obligatori da mascras en l’entir pajais. Tranter auter vul Tanja Stadler, commembra da la taskforce per corona da la Confederaziun, ch’ins sto adina purtar ina mascra sch’ins è endadens. Quai ha ella ditg envers Radio SRF. Stadler vul er puspè dapli homeoffice, lavurar a chasa. Pertge savens vegnia il virus derasà a la plazza da lavur.

Tenor Linda Nartey, media chantunala da Berna, possian ins discutar d’in obligatori da mascras che valess er ordador.

Omaduas expertas spetgan oz ina clera annunzia da Confederaziun e Chantuns.

Il Grischun infurmescha

Ils chantuns decidan dentant sez tge mesiras ch’els vulan implantar e tgeninas betg. La regenza grischuna ha infurmà oz avantmezdi davart las pli novas decisiuns.

Per tadlar curt e cumpact: