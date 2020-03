En quest temp da crisa da corona èn surtut ils ospitals dumandads. Quels sa preparan en il mument per il cas extrem. Sin cumond dal chantun han las regiuns stuì preparar l’infrastructura d’urgenza. L’ospital da Ilanz/Glion ha per quest intent preparà in ospital sutterran – ina sort catacumba.

Infrastructura or dal temp da la guerra fraida

L’infrastructura, che sa chatta lunsch davent da la partiziun acuta da l'ospital da Glion, tranter il magazin e rauba regorda vi da la guerra fraida. Tenor ils responsabels èsi là pussaivel da tgirar 32 persunas che dovran tgira, che n'èn però betg en privel da vita.

Perquai ch'il persunal n'ha sez betg avunda persunal per quella tgira, stuessan lura er persunas da la protecziun civila surpigliar lavurs en l'ospital temporar.

En funcziun vegn quest ospital sutterran dentant be en il cas extrem, pir be sch'ins n'ha betg pli plaz per pazients en la partiziun acuta da l'ospital da Glion. Per il mument è quai anc be in scenari. Ed ins po anc sperar ch'ins na sto betg duvrar questa infrastructura durant las proximas emnas.