Las pretensiuns chantunalas per realisar champs en il Grischun vegnan abolidas per ils 28 da zercladur 2021. Concret na stoppian champs betg pli vegnir annunziads ed er ils tests da corona crodian davent. Quai ha communitgà l'Uffizi da sanadad.

Grond levgiament

Per Armin Giossi che maina a Tschamutt in champ da vacanzas èsi in grond levgiament, che las mesiras strictas per champs da vacanzas crodan. La decisiun saja vegnida tard avunda. Ma sche tut quels che han reservà vegnan lura era – pudess ins mitschar cun in egl blau, uschia Giossi. Ma las sperditas per l’entira branscha sajan grondas. Ed ils champs da vacanzas sajan savens era motors per il turissem, pertge ils champs vegnan da tut aura e dovran alura l’infrastructura, sco pendicularas ni era purschidas da sport e cultura.

Legenda: Armin Giossi avant ses champ da vacanzas a Tschamutt al pe dal Alpsu. RTR, Gionduri Maissen

Prescripziuns da la Confederaziun valan vinavant

Perquai che la situaziun epidemiologica è sa meglierada, vegn la disposiziun abolida. Uschia crodan davent l'obligaziun d'annunzia sco er la cumprova da tests dal coronavirus negativs. Las prescripziuns da la Confederaziun restian vinavant valaivlas.

Observar las regals

Sco champ vala mintga occurrenza organisada cun dapli che ina pernottaziun. Concepts da protecziun ston vinavant vegnir elavurads e realisadas. L'Uffizi da sanadad appellescha da realisar quests concepts da protecziun e d'observar las reglas da distanza e d'igiena.