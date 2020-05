Nova software gida da far «contact tracing»

Dapi quest'emna suonda il Grischun puspè ils fastizs da contacts da corona – l'uschenumnà «contact tracing». Las experientschas fin uss sajan positivas, di Raphael Hofmann da la centrala da contact.

Per tgirar pazients da corona e lur persunas da contact lavura il chantun Grischun davent da glindesdi che vegn cun ina nova software. L'applicaziun saja segira quai che pertutga la protecziun da datas, sco era tecnicamain.

Per sviluppar quella plattafurma vegnan investids 50'000 francs. Plinavant vegni quintà cun custs currents da circa 6'000 francs per mais per il manaschi. Quai scriva l'Uffizi chantunal da sanadad.

La finamira è d'interrumper las chadainas d'infecziun. Uschia la media chantunala Marina Jamnicki.

Infurmaziuns per telefon u app

Persunas malsaunas ed insolaziun e las persunas da contact en quarantina vegnan mintga di contactà da l'Uffizi da sanadad. Las persunas ston lura respunder dumondas davart lur stadi da sanadad. Quai capitta per regla per telefon. Quels che na vulan betg dar resposta sur telefon, pon nizzegiar ina app sco alternativa.

Anc betg en funcziun n'è l'app federala. Quella registrescha sche dus telefonins èn pli ditg che 15 minutas pli datiers che dus meters in da l'auter.

Fin uss bunas experientschas

Las experientschas fin uss sajan positivas, di Raphael Hofmann da la centrala da contact