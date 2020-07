L’Uffizi da sanadad dal Grischun recumonda urgentamain d'adina purtar ina mascra da protecziun, cura che la distanza è pli pitschna che 1,5 meters. Plinavant avertescha el dad ulteriuras mesiras rigurusas en connex cun il coronavirus. Il schef da l'uffizi da sanadad, Rudolf Leuthold, lascha cleramain avert questa pussaivladad.

Nus sperain ch'i na dovria betg quai. Ma i po esser che quai è gia en duas uras tut auter. I dovra in test positiv d'insatgi che ha festivà la fin d'emna cun pliras 100 persunas e gia avain nus in problem.

Las ultimas emnas hajan mussà quant svelt ch’il dumber da cas possia puspè crescher.

Vinavant observar reglas

La situaziun saja actualmain stabila. In ulteriur augment dals cas fiss però critic, uschia l’Uffizi da sanadad. El appellescha tant a la populaziun sco er als manaschis d'observar las prescripziuns. Mo sche la regla da distanza dad 1,5 meters, las mesiras generalas d'igiena e l'obligaziun da purtar mascrinas da protecziun en il traffic public vegnian observadas strictamain e mo sche interpresas sco er instituziuns fan valair consequentamain lur concepts da protecziun, possia il coronavirus vegnir franà e poi vegnir desistì da prender danovamain mesiras rigurusas.

Tge mesiras u restricziuns che vegnissan en funcziun en il cas dals cas na possia el betg dir, uschia Rudolf Leuthold. Quai dependia tge che saja capità. Mintga cas vegnia analisà e lura vegnian tut tenor decididas mesiras. Ma els saja preparads.

Occurenzas ed eveniments gronds fan quitads

Il schef da l'uffizi da sanadad, Rudolf Leuthod, è cunzunt preoccupà pervi dad occurenzas nua che passa 100 persunas s'inscuntran. Sch'i haja là be in u in pèr paucs che sajan infectads cun il virus, stoppian ins reconstruir plirs 100 contacts ed er trametter quella glieud en quarantina. Da dumagnar quai daventia spert in problem.

Fin uss hajan els gì be il cas en il Welschdörfli a Cuira il cumenzament da fanadur en questas dimensiuns. Dapi lura saja stà ruassaivel. Tuttina appelleschian els a la populaziun perquai che mintgina e mintgin haja uss enta maun co ch'i giaja vinavant. Uschè ditg che persunas infectadas hajan gì be trais fin quatter contacts na saja quai nagin problem. Il contact-tracing funcziunia ed els hajan er avunda glieud per garantir quest servetsch vinavant.

En il Grischun èn actualmain 10 persunas en isolaziun, 14 en quarantina ed ina persuna en l’ospital.

