Il coronavirus occupa vitgs e valladas. Tge fatschenta dentant la glieud? Èn las vias sa svidadas? E co rapporta RTR en quels temps?

Ils correspundents dad RTR dattan pled e fatg

Anna Caprez lavur oz davent da Zuoz. Per pudair raquintar istorgias actualas da la regiun è ina buna planisaziun essenziala. Sco dapertut ston er ils reporters en l'Engiadina resguardar las reglas dal «social distancing» tar intervistas etc.

En Surselva fa noss reporter Linus Livers oz home-office. Davent da Camuns planisescha el ils temas da la fin d'emna. En vista al coronavirus è quai ina gronda sfida. Er en il Grischun Central dominescha il coronavirus la planisaziun.

Resun ord las regiuns: mesemna

En l'Engiadina sa fatschentan noss reporters actualmain cun las situaziuns dals scolars. Fertant che las scolas primaras ston anc elavurar in concept per la scolaziun sin distanza, funcziunescha quai gia per ils scolars pli vegls. Lur lavur fan ils redacturs da l'Engiadina per part er davent da chasa. Cunquai che las raits dad internet n'èn betg adina tuttina fermas, pretenda quai dad els er flexibilitad.

Noss correspundent a Glion, Linus Livers, è oz mesemna turnà dal home-office a Camuns puspè a Glion en biro. El ha entupà ina citad tut vida cun parcadis libers e naginas colonnas avant la barriera dal tren – in pau sco sch'i fiss dumengia.

Ed er a Savognin èsi vegnì pli quiet ils ultims dis. Federico Belotti è stà en il Volg dal vitg ed ha constatà che las curunas èn puspè emplenidas. Igl haja er a Savognin dà che tscherts products eran vendids ora ils ultims dis, ha la vendidra ditg ad el.