Il coronavirus occupa vitgs e valladas. Co vesi or concretamain en las regiuns? Tge occupescha la populaziun? Tge problems datti en spezial en l'economia? Noss correspundents dattan pled e fatg.

Engiadina: Damondas da l'economia

A Scuol saja uschè quiet sco en tut ils auters lieus, di noss correspundent Georg Luzzi. Bleras interpresas s'occupan il mument cun il tema da la lavur curta e lura datti natiralmain er bleras dumondas en vista a la stagiun da stad. Cura avra il bogn Engiadina? Cura pon las pendicularas cumenzar cun las lavurs da revisiun per preparar ils stabiliments per la stad e cura avran ils hotels?

Grischun central: Solidaritad

A Savognin resta la solidaritad in grond tema. Tranter auter sa gidan ils scolars e las scolaras fitg cun las senioras ed ils seniors da far las cumpras. 15-20 persunas fetschian diever mintgadi da quest servetsch. Sa meglierada è il mument la situaziun en las stizuns. Las cumpras da panica sajan sa reducidas sin quasi nagut pli. Uss sajan er las svieutas en las stizuns puspè en il rom normal, raquinta noss correspundent Federicol Belotti.

Surselva: Nagina normalitad

Er en Surselva na possian ins strusch discurrer da «current normal» di noss correspundent Gionduri Maissen a Mustér. Entant che ses collega da biro Hubert Giger lavura dapi duas emnas da chasa anor, va Gionduri Maissen en il biro da RTR a Mustér. Quai saja er pli simpel cunquai ch'el haja trais uffants a chasa e dus da quels hajan da far pensums e lavurs per la scola. El mussa respect per tut las mammas ed ils babs che hajan uss da restar a chasa cun lur uffants, quai saja propi ina gronda sfida.