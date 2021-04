Il Grischun sa prepara per pudair pussibilitar occurrenzas. Ensemen cun duas firmas privatas è vegnì sviluppà sut il num Covent in sistem digital cun tests svelts e cun ina controlla d'indentitad per evitar falsificaziuns da tests. Il sistem duai gia vegnir testads il matg e pussibilitar in pass d'entrada per occurenzas grondas.

Co funcziuna Covent?

Sco las duas interpresas Dräger Schweiz AG e Skipp communications AG scrivan, funcziunescha il sistem digital suandantamain: mintga persuna po sa registrar online tar Covent cun la carta d'identitad e cun la carta da la cassa da malsauns. La persuna po lura far in test da corona en l'apoteca u tar l'occurrenza sezza. Il resultat dal test suonda en furma digitala entaifer ina mes'ura. Persunas certifitgadas controlleschan l'entir process e l'identitad da la persuna.

Sche la persuna è sa registrada e confirmada resta il resultat dal test valaivel per 36 uras. Uschia po ina persuna ch'è sa registrada ed ha in resultat negativ mussar ses resultat al lieu da l'occurrenza, da quel vegn fatg in scan e lez vegn verifitgà cun l'identitad.

Er il chantun vul profitar

Sco Martin Bühler, il manader dal stab da crisa di, pudess er il chantun profitar da las datas che vegnan rimnadas. Per il mument saja er l'incumbensà per la protecziun da datas dal chantun vid prender sut la marella Covent. Uschiglio na saja il chantun betg participà al project – ni finanzialmain ni cun persunas. La responsabladad e tar Skipp communications SA e tar la Dräger Schweiz SA.

Fasa da pilot cun radunanzas

En in'emprima fasa duai Covent vegnir testà a radunanzas communalas cun enfin 300 persunas. Il segund test duai esser ad in'occurenza da Covent cun 1'000 persunas ed il fanadur duai Covent vegnir testà al festival da jazz a San Murezzan. «Nus na savain dentant anc betg, co nus tractain lura persunas ch'èn gia vaccinadas», di Ivo Frei da la Skipp communications SA che ha preschentà sia idea en il rom da la conferenza da medias dal chantun. Er tge ch'in certificat da vaccinar naziunal muntass per il project na po el anc betg dir.