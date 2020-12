Per mesiras a favur da la natira dat la regenza grischuna passa 1,2 milliuns francs per ils onns 2020 fin 2024. Quai scriva il chantun en ina communicaziun. Var 800'000 francs survegn la Pro Natura Grischun per tgirar territoris da protecziun. I sa tracta da biotops cun ina surfatscha totala da 120 hectaras. Ils daners servan er a la lavur da publicitad da l'organisaziun.

Bun 400'000 francs survegn la fundaziun «Bergwaldprojekt» per tgirar in territori sitg en la vischnanca da Castaneda. Quel disponia d'in dumber e d'ina diversitad extraordinaria da spezias da la glista cotschna, en spezial tgirallas dal di e salips, scriva il chantun.