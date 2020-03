En il Grischun èsi vegnì commess in zic dapli delicts criminals l'onn passà. Cumpareglià cun l'onn avant, è il dumber creschì per 49 sin passa 9'000, quai mussa la nova statistica criminala dal chantun.

Auters secturs èn ids enavos

Il dumber dals delicts n'è però betg creschì en tut ils secturs: Damain malfatgs hai per exempel dà en connex cun il cudesch penal u er la lescha da meds narcotics e quella d'integraziun. 60 da tut quests delicts èn vegnids commess encunter il cudesch penal. Il pli savens èsi ì per delicts da facultad, surtut per enguladitschs. Cumpareglià cun l'onn avant hai però dà in zic damain enguladitschs cun radund 1'900.

Er tar ils delicts grevs è il dumber sa reducì, quai per 7 sin 32. E danovamain ida enavos è er la violenza a chasa. Tut en tut èsi vegnì registrà 196 cas. L'onn avant eran quai anc stà bun 20 dapli.

Damain enguladitschs – dapli cugliunarias

En Svizra èsi vegnì rut èn damain l'onn passà, persuenter hai dà dapli cas da cugliunaria. Tut en tut ha la polizia registrà 36'400 ladernitschs. Quai ch'è passa 6% damain ch'anc l'onn avant, sco quai che las novas cifras da l'Uffizi federal da statistica mussan.

Ils cas da cugliunaria persuenter èn creschids per 8% sin passa 17'600. Tenor l'uffizi federal è quest dumber uschia pli che sa dublegià aifer 10 onns. L'augment marcant, saja probabel da declerar cun la criminalitad digitala che sa derasia adina pli fitg.

Dumber stabil tar delicts da mazzament

L'onn passà ha la polizia registrà en Svizra 46 delicts da mazzament. En media hai dà dapi il 2009 25 delicts da mazzament a chasa. Il 2019 èn quai stads 29 cas. Tar 14 da quels cas sa tracti tenor l'Uffizi federal da statistica da dunnas ch'èn vegnidas mazzadas pervi da violenza entaifer la relaziun, tar nov sa tractia d'uffants ch'èn vegnids mazzads dals geniturs.