La regenza veglia l’emprim spetgar ils resultats dad in rapport davart las perspectivas finanzialas da las medias regiunalas a vista mesauna e lunga. Il rapport correspundent duai tenor la regenza gia esser pront sin la fin dal 2020. Sustegns pli a curta vista na fan tenor la regenza betg senn e basignassan er anc d'ina basa legala. Quai per insumma dastgar sustegnair uschia a moda directa las medias. Perquai propona la regenza al parlament da refusar l’intervenziun parlamentara dal schef da fracziun da la PCD, Remo Cavegn.

En sia interveziun fa Cavegn tranter auter attent sin il fatg che la gronda part da las gasettas en il Grischun vegnan repartidas la damaun baud. Quellas na profitan per exempel betg dad in sustegn en furma da la repartiziun gratuita tras la Posta per sis mais a partir dal prim da zercladur. Era sa drizia il sustegn finanzial da la Confederaziun per il muemnt principalmain a staziuns da radio e televisiun e pli pauc a medias stampadas u portals online. Las medias Svizras hajan però da nudar in minus da fin a 70% tar las entradas dad inserats.

Passa 30 deputads avevan suttascrit l’intervenziun che pretenda maximalmain 1,5 milliuns francs per mitigiar las consequenzas da la crisa da corona per las medias.