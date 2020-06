Las davosas emnas aveva il Stab directiv chantunal surpiglià la direcziun en la crisa da corona. Perquai che la situaziun è sa meglierada marcantamain e la situaziun è sa schluccada, ha la regenza concludì da puspè surdar la direcziun a l'Uffizi da sanadad, quai a partir dals 6 da zercladur.

In stab parzial che stat sut la direcziun da l'Uffizi da militar e da protecziun civila fa l'elavuraziun posteriura e prenda mesiras per il cas d'ina eventuala segunda unda. La prontezza a l'acziun da la Protecziun civila per sustegnair il sectur da sanadad vegn garantida per entant fin la fin d'october 2020.

En acziun dapi ils 14 da mars

Per coordinar e per diriger la situaziun han els engaschà a partir da sonda, ils 14 da mars 2020 il Stab directiv chantunal. Cunquai ch'il Grischun ha gì in grond dumber da persunas infectadas cun il coronavirus, ha la regenza era declerà la situaziun per il chantun Grischun sco situaziun «extraordinaria».

