Il Center per democrazia ad Aarau crititgescha la regenza grischuna per ses tractament da las linguas.

Il chantun fetschia memia pauc per la trilinguitad en Grischun. Quai è ina quintessenza dal rapport dal Center per democrazia ad Aarau sin incumbensa da l'Uffizi federal da cultura. Il rapport duai esser la basa da decisiun per ils raps da promoziun da la Confederaziun per ils onns 2021 fin 2024.

Discriminaziun en l'administraziun

Concret crititgescha il rapport che Grischuns e Grischunas che n'èn betg da lingua tudestga sa sentan per part discriminads da l'administraziun chantunala. Surtut en ospitals vegnan pereferids candidats e candidatas da lingua tudestga, uschia il rapport.

Regenza en la defensiva

La reacziun da la regenza è defensiva: Ins veglia l'emprim analisar il rapport e lura decider sur da pussaivlas mesiras. Il chantun fetschia il pussaivel per mantegnair in equiliber tranter las trais linguas grischunas.

