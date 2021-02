Crudada da grippa a Favugn

A Favugn èsi vegnì tar ina crudada da grippa. Plirs crappuns èn crudads envers la vischnanca. Tar la crudada da crappa dad oz a las 8:10 uras hai dà donns vi dad in bajetg, persunas n'èn però betg vegnidas blessadas. Quai tenor communicaziun da la vischnanca.

Evacuà trais chasas

En consequenza hajan ins prendì mesiras immediatas ed evacuà trais chasas e serrà giu il territori pertutgà. Sch'igl exista il privel d'ulteriura crudada da crappa n'è il mument anc betg cler. L'uffizi per guaud e natira ed in geolog èn vi dad evaluar la situaziun. Uschè spert sco l'aura lubescha, vegn ins ad organisar in sgol cun in helicopter per guditgar la situaziun pli exact.