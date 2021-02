La gievgia en damaun a las 08:10 hai dà ina crudada da grippa a Favugn.

La crappa dal massiv dal Calanda è crudada giu ordaifer il territori abità. In crap è arrivà fin tar ina chasa ed ha donnegià quella.

Blessà n'è nagin vegnì. Las persunas ch'eran vegnidas evacuadas, han entant pudì turnar a chasa.

Ina evaluaziun dal territori ha mussà, ch'i n'è il mument betg da far quint cun ulteriuras crudadas pli grondas da crappa.

A Favugn èsi vegnì la gievgia a las 08:10 tar ina crudada da grippa. Plirs crappuns èn crudads envers la vischnanca. Radund 20'000 fin 30'000 meters cubic crappa èn crudads giu dal massiv dal Calanda. Tar la crudada da crappa è in crap da var 2,5 tonnas arrivà fin tar ina chasa ed ha fatg donn vi da la fatschada da quella. Persunas n'èn però betg vegnidas blessadas. Quai tenor communicaziun da la vischnanca.

Territori vegn surveglià pli intensiv

L'Uffizi per guaud e natira ed in geolog han entant evaluà la situaziun cun sgular suravi cun helicopter e cun agid da dronas. Tenor questa evaluaziun na spetgan ils responsabels il mument naginas ulteriuras crudadas pli grondas. Bain possian intgins craps anc sa distatgar dal grip, il privel per Favugn saja dentant sin in bass nivel, scriva la vischnanca. Tuttina vegn la surveglianza dal territori pertutgà intensivada e la situaziun adina puspè evaluada da nov.

Evacuads han pudì turnar a chasa

Suenter la crudada eran vegnì prendidas mesiras immediatas. Uschia avevan ins evacuà trais chasas. Ils abitants da quellas han entant puspè pudì turnar enavos en lur dachasa. Il territori periclità resta dentant serrà giu. E la vischnanca fa attent, ch'i saja vinavant da far attenziun e da restar dador quel territori.

Cumbat cunter forzas da la natira

Favugn ha adina puspè en sia istorgia gì da cumbatter cunter catastrofas da la natira, saja quai ch'il Rain manava auas grondas, ch'igl ha dà crudada da crappa giu dal Calanda u ch'incendis han fatg gronds donns.

Las crudadas da grippa giu dal Calanda, surtut quella dals 3 e 4 da settember 1843, èn stadas decisivas per fundar il vitg nov. Cun gronds sfratgs eran durant quella notg crudads aval craps uschè gronds sco chasas ed avevan periclità il vitg – quai dentant senza far gronds donns.