La regenza grischuna propona da lubir 50 consultaziuns a di per chattar ora tgi che posseda in bain immobigliar. Il Cussegl grond vul consultaziuns senza limita.

En la sessiun dal december 2019 ha il Cussegl grond incumbensà la regenza, d’adattar il proceder da consultar online las datas dal cudesch funsil. Dapi il 2015 vala en il Grischun numnadamain ina limita da tschintg dumondas a di per chattar ora tgi che posseda in bain immobigliar. Dentant sulet quellas ch’ins po consultar senza stuair cumprovar in interess.

Lescha federala cumonda

Uss respunda la regenza a l’incumbensa dal Cussegl grond e fa attent che la pretensiun d’abolir dal tut questa limita cuntrafetschia al dretg surordinà. La lescha federala prescriva ina protecziun da consultaziuns en seria.

Perquai propona la regenza grischuna da lubir 50 consultaziuns a di. Ella ha uss avert la consultaziun per il sboz d'ina revisiun parziala da la lescha.