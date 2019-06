Il parc da divertiment è ina lunga tradiziun che fa plaschair a giuvegn e vegl. Ma, co guardi ora cun ils visitaders? È la «Kilbi» anc dumandada?

Dapi in mez tschientaner procura il Luna Parc a Cuira gia per maguns e chaus che cumbattan cun la gravitaziun. Enfin avant 2 onns era quai adina durant il temp da la Higa. Danov è la Higa dentant betg pli il matg/zercladur mabain gia il mars. Per il possessur dal Luna Parc, Urs Walser è quai stà ina brava frida.

Il Luna Parc n'ha dentant betg vulì midar la data da la «Kilbi», perquai ch'igl è il mars anc memia fraid e bletsch, cura che la Higa ha lieu da. Ultra da quai è il Luna Park gia dapi passa 50 onns adina il medem temp sin l'areal da l'Obere Au.

Giuvenils han ozendi autras opziuns

En cifras na possia el betg dir quant fitg ch'il dumber da visitaders saja ì enavos, di Walser. Ch'i saja dentant en general vegnì pli pauc ils ultims onns, possia el suttascriver. Quai n'haja dentant betg be da far cun la Higa, mabain er cun ils giuvens che han dapli opziuns da sa divertir – cunzunt digital avant ils visurs.

Urs Walser è dentant segir ch'ils parcs da divertiment vegnan a restar, perquai che la populaziun haja gugent l'atmosfera da «Kilbi».

