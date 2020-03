A Cuira han trais praschuniers ch'eran en arrest d'inquisiziun pudì mitschar ils 15 da mars. La pledadra da la Polizia chantunala ha confermà in rapport da la Südostschweiz. Co la fugia saja reussida, n'ha ella betg pudì commentar. Ins saja anc vid investigar il cas. Entant han ins pudì arrestar in dals trais praschuniers ch'eran scappads.

Istorgia che sveglia dumondas

Sco ina funtauna, che vul restar anonima, ha rapportà a la Südostschweiz, hajan ils trais pudì scappar ord l'arrest d'inquisiziun a la Ringstrasse a Cuira. L'istorgia che tutga tiers è in zichel spectaculara. La fugia saja gartegiada perquai ch'insatgi ch'haja vulì dar da mangiar als arrestads, haja emblidà la clav vid igl isch. Sinaquai haja in praschunier pudì tiers la clav e haja uschia pudì deliberar sa sez e dus auters praschuniers. Che la fugia saja reussida sco quai che la gasetta rapporta, n'ha la pledadra da la polizia betg confermà. Ins haja instradà ina inquisiziun.

