Dus onns suenter la nova lescha da cultura ha la regenza grischuna deliberà la missiva tar il concept per promover la cultura dal Grischun. Il nov concept vala per ils onns 2021 enfin 2024.

Il palpiri respunda a las dumondas co che la cultura en il Grischun duai vegnir promovida, tgirada ed intermediada. Il nov concept fixescha las finamiras ed ils puncts d’accent da la politica da cultura e formulescha plinavant las mesiras, cun las qualas questas pon vegnir cuntanschidas.

I è d'avantatg d'avair in concept che mussa nua ch'ins vul metter prioritads. I sa tracta da metter prioritads e na betg da revoluziunar la promoziun da cultura.

Ils accents da promoziun

Las finamiras èn tranter auter d’integrar tut las parts da la populaziun en la cultura. La cultura grischuna duai pia vegnir fatga accessibla a l’entira populaziun, independentamain da la derivanza, furmaziun u schlattaina, surtut er ad uffants e giuvenils.

In auter punct è da rinforzar la diversitad linguistica e regiunala da la lavur culturala. En in terz punct vul il chantun Grischun promover las cundiziuns da producziun per la lavur culturala. Basegn d’agir datti tenor la missiva tar la segirezza da planisaziun per artistas ed artists e tar la structuraziun da la promoziun dal far films.

La regenza grischuna ha deliberà la missiva per mauns dal Cussegl grond. Quel tracta quella en sia sessiun d’avrigl.

