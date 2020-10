Era tar il festival cultural Origen vai plaunet sin il viv. A la preschentaziun dal program a Cuira, ha la direcziun dal festival cultural era appellà a la politica da sustegnair decisivamain la cultura – gist en la crisa da corona.

Er Origen pattescha

Tenor il president da l'Uniun da promoturs Pro Origen, Andrea Hämmerle, saja la situaziun fitg critica, sche betg perfin precara. Questa primavaira ha Origen bain organisà passa 100 occurrenzas, surtut en Surmeir. Però causa mesiras da segirtad e distanza mintgamai mo cun la mesadad d’aspectaturas ed aspectaturs. Quai ha chaschunà grondas perditas. Origen e Pro Origen giavischan che las autoritads tirian a niz tuttas pussaivladads per recumpensar las perditas en temps da corona. Els speran era ch’il Cussegl grond augmentia durant la sessiun da proxim’emna il sustegn per la cultura en general. La cumissiun predeliberanta dal nov concept da cultura propona gea in augment da trais milliuns francs ad onn per la cultura.