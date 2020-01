Il glindesdi han ins celebrà en la baselgia da Son Martin a Cuira il cult divin da bara per Martin Bundi. Betg lunsch davent da questa baselgia ha il politicher ed istoricher abità cun sia famiglia.

Bundi è naschì ils 19 d’october 1932 a Sagogn. El è daventà enconuschent oravant tut sco politicher. Plinavant ha el battì per il mantegniment dal rumantsch. El ha perscrutà l’istorgia grischuna e publitgà cudeschs e numerus artitgels.

Stà il pli aut Svizzer

Ses emprim uffizi politic ha il socialdemocrat gì en il parlament da la citad da Cuira. Il 1975 ha el conquistà per sia partida in sez en il cussegl naziunal. Quest sez èn ils socialdemocrats grischuns suenter adina vegnids da tegnair.

El è stà in dals emprims politichers d’ambient

Ventg onns ha el politisà en la chombra gronda a Berna. In punct culminant da sia carriera politica è stà il presidi dal cussegl naziunal il 1986.

El ha lavurà a moda nunditg acribica e precisa

Bab da l’artitgel da linguas

Ses engaschi per il rumantsch è per part ì maun en maun cun la politica. Il 1985 ha el inoltrà cun success ina moziun per reveder l’artitgel da linguas en la constituziun. Cun il nov artitgel da linguas è il rumantsch daventà lingua parzialmain uffiziala e la promoziun dal rumantsch entras la Confederaziun è vegnida concretisada.

El era ina persuna cun in’immensa intensitad e surtut cun in cor per il rumantsch

Anc cun passa 80 onns ha el publitgà cun «Zur Situation des Rätoromanischen in Graubünden» ina analisa detagliada ed ha appellà da prender mesiras stringentas per mantegnair la quarta lingua.

Istoricher e magister

Passa trent’onns ha l'istoricher instruì al seminari da scolasts a Cuira nua ch’el è era stà vicedirectur durant diesch onns.

Il 2013 è Bundi vegnì onurà cun il Premi grischun da cultura. Quai per sias lavurs multifaras sco istoricher, politicher cultural e per ses engaschi per il rumantsch.

