La Cumissiun per economia e taxas dal Cussegl grond recumonda al Cussegl grond d’approvar las duas ordinaziuns d’urgenza davart la pandemia da Covid-19. I sa tracta da las ordinaziuns davart products frestgs da manaschis da gastronomia ed execuziun da las regulaziuns per cas da direzza da la Confederaziun.

Cun l'ordinaziun davart products frestgs duai la gastronomia survegnir indemnisaziuns. Quai per products gia cumprads che n'han lura betg pli pudì vegnir duvrads pervi da las mesiras a partir dals 2 da december.

Plinavant beneventa la cumissiun la strategia da la regenza da far tests en manaschis en l’entir chantun. Ella pretenda dentant in sustegn finanzial pli grond per ils manaschis.

Il Cussegl grond vegn a tractar ils projects en la sessiun da favrer.