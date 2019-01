Grischun Vacanzas e Cuira Turissem han lantschà ina nova furma da cudeschaziun per giasts e hotels. Sin la plattafurma «BunaNotg» inditgescha il giast per tge pretsch e tge cundiziuns ch'el vul star sur notg.

Ha in hotelier chombras libras ed è el cuntent cun l'offerta ch'in giast fa, sa el cudeschar il giast.

Uschia elegia il giast betg il hotel mabain il hotelier il giast.

En tge hotel ch'il giast vegn la finala a star sur notg sa quel pir cun la conferma da la cudeschaziun. Per ils giasts duai uschia la tschertga d'in hotel vegnir simplifitgada. Dentant betg be il giast duai pudair profitar da la purschida. Cun «Buna Notg» vul Grischun Vacanzas pussibilitar als hoteliers dad evitar letgs vids.Actualmain pon in be cudeschar hotels a Cuira e conturn. La plattafurma da cudeschaziun duai dentant era esser accessibla per autras destinaziuns.

RR novitads 17:00